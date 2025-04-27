Календарь магнитных бурь на май 2025 года: Узнайте, когда ожидать сильные магнитные колебания Ирэн ОрлонскаяМагнитные бури представляют собой геофизические явления, возникающие в результате солнечной активности.
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