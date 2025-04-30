Хакеры усилили атаки на российский бизнес в канун майских праздников

Накануне майских праздников и начала летнего сезона, связанного с пляжным отдыхом и свадебными мероприятиями, участились кибератаки на сайты малого и среднего бизнеса, сообщил директор платформы Solar Space ГК «Солар» Артём Избаенков, слова которого приводят «Известия».
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