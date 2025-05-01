Неожиданное направление пляжного отдыха: Куда русские едут в отпуск этим летом

Особой популярностью у отдыхающих из России в этом году пользуется не Белоруссия и не Абхазия.Граждане России, которые ищут комфортный и доступный пляжный отдых, проявили в этом году неожиданный интерес к соседнему Казахстану.
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