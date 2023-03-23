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Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за раскрытия военных планов ВСУ

Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за раскрытия военных планов ВСУ

Западные СМИ публикуют информацию о планах ВСУ, и этим не доволен советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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