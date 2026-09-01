С 1 сентября в школах меняются правила для телефонов. Что теперь будет за нарушение

Привычные споры учителей со школьниками из-за смартфонов переходят на новый уровень. Теперь за телефон во время урока ученику может грозить последствие, которое раньше официально не применялось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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