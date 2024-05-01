Чемпионаты по дрифту и автозвуку состоятся на парковке ТЦ «Акварель». В субботу, 4 мая 2024 года, пройдут Чемпионат России по автозвуку в формате USD и первый этап соревнований по дрифту.
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Чемпионаты по дрифту и автозвуку состоятся на парковке ТЦ «Акварель». В субботу, 4 мая 2024 года, пройдут Чемпионат России по автозвуку в формате USD и первый этап соревнований по дрифту.