Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Вместе с евреями.Израиль подставил...
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Запад готов на перемирие. А нам оно надо?

Запад готов на перемирие. А нам оно надо?

Юрий Кот Интересную аналитику с обоснованием «зачем США пора фиксировать прибыль от войны на Украине» предложил украинский тг-канал ЗеРада:   «Подписчики часто спрашивают, почему мы считаем, что для Штатов сейчас хороший момент заморозить войну в Украине.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Будут Давать вооружения с Запада , то уже в ближайшем месяце  ощутят на себе в самой Европе мощнейшие удары СВО от российской армии . А им уже никто ничем не поможет . А в это врем усиленно готовится нападение на сам источник ЗЛА на планете на США . Они даже ахнуть не успеют как получат по самому центру страны и её прибрежным районам как с Запада , так и Востока страны по всем направлениям . Они даже не понимают что их ожидает . там камни и бетон будет гореть . Реки расплавленной арматуры будут течь по улицам , небоскрёбы будут падать как карточные домики . Города превратятся в памятники , мосты все до единого будут подорваны , земля под ногами будет у них уходить из под ног., а мощнейшее цунами смоет всю эту мразь в океан . Стивен беги оттуда на Родину в Россию , ты один из этого гадюшника нам дорог .
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9 час.
radiofree
Капитуляция и точка.
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8 час.
Алексей Горшков
Есть, конечно во мнении Кота некие антисоветские настроения, мне не нравящиеся, но В ЦЕЛОМ я согласен! Я так думаю, что &quot;майданутые&quot; и не украинские националисты, а просто прозападные антироссийские деятели! Настоящей - безбашенной - националисткой была Фарион - а её &quot;азовцы&quot; же и грохнули! Об русо-еврее-поляко-ненавистнике Тягнибоке и не слышно! Во главе государства - евреи, с Польшей заигрывают, забыв о, казалось бы, ВЕЧНОЙ взаимной вражде, армией командует - вообще этнический русский! Короче - они, конечно, НАЦИСТЫ, но не УКРО-, а, скорее ЕВРО- , в конце концов АНГЛОСАКСОНО (англо-американо)- !!! &quot;Майданутые&quot; уже начинают, как и бывшая марионетка американского руководства Бен Ладен &quot;с резьбы срываться&quot; и борзеть - вот ПОЭТОМУ их потихоньку и &quot;сливают&quot;! Сразу боятся - больно уж ОЧЕВИДНО ПОРАЖЕНИЕ - причём не только &quot;майданутых&quot;, но и всех проамериканских &quot;сил демократии&quot;!
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6 час.

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