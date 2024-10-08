Запад готов на перемирие. А нам оно надо?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Будут Давать вооружения с Запада , то уже в ближайшем месяце ощутят на себе в самой Европе мощнейшие удары СВО от российской армии . А им уже никто ничем не поможет . А в это врем усиленно готовится нападение на сам источник ЗЛА на планете на США . Они даже ахнуть не успеют как получат по самому центру страны и её прибрежным районам как с Запада , так и Востока страны по всем направлениям . Они даже не понимают что их ожидает . там камни и бетон будет гореть . Реки расплавленной арматуры будут течь по улицам , небоскрёбы будут падать как карточные домики . Города превратятся в памятники , мосты все до единого будут подорваны , земля под ногами будет у них уходить из под ног., а мощнейшее цунами смоет всю эту мразь в океан . Стивен беги оттуда на Родину в Россию , ты один из этого гадюшника нам дорог .