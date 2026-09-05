Сезон простуд 2026. Как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус

С наступлением осени россияне традиционно сталкиваются с ростом числа респираторных заболеваний. Насморк, кашель, температура, слабость — знакомые многим симптомы, которые часто воспринимаются как обычная простуда.
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