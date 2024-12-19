Во сне увидеть кошку: к чему снится это животное, трактование снов

Видение кошек во сне считается неоднозначным символом, вызывающим разные интерпретации. Хотя кошки издавна ассоциировались с милостью и домашним уютом, сонники трактуют их как предвестников неудач, конфликтов, или предательства.
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