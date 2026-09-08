Кого призовут на военные сборы в 2026 году: полный список и возрастные ограничения Юлия ЧелкановаВладимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году.
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