«Она слишком часто ударялась о потолок, прыгая на батуте!» — немецкий пенсионер оштрафован на 800 евро за сатирические комментарии о министре иностранных дел Анналене Бербок

Topmember Пенсионер из Нижней Саксонии был оштрафован немецким судом более чем на половину своего месячного дохода за сатирические комментарии в адрес министра иностранных дел Анналены Бербок — это последний случай, когда граждане были осуждены за оскорбление политиков.