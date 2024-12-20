Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Она слишком часто ударялась о потолок, прыгая на батуте!» — немецкий пенсионер оштрафован на 800 евро за сатирические комментарии о министре иностранных дел Анналене Бербок

«Она слишком часто ударялась о потолок, прыгая на батуте!» — немецкий пенсионер оштрафован на 800 евро за сатирические комментарии о министре иностранных дел Анналене Бербок

Topmember   Пенсионер из Нижней Саксонии был оштрафован немецким судом более чем на половину своего месячного дохода за сатирические комментарии в адрес министра иностранных дел Анналены Бербок — это последний случай, когда граждане были осуждены за оскорбление политиков.

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