1.55 – коэффициент на требл «Байера» в сезоне-2023/24

«Байер» близок к тому, чтобы забрать все трофеи в этом сезоне. Клуб из Леверкузена досрочно выиграл Бундеслигу, а в конце мая сыграет в финалах Кубка Германии и Лиги Европы против «Кайзерслаутерна» и «Аталанты».