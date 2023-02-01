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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.55 – коэффициент на требл «Байера» в сезоне-2023/24

«Байер» близок к тому, чтобы забрать все трофеи в этом сезоне. Клуб из Леверкузена досрочно выиграл Бундеслигу, а в конце мая сыграет в финалах Кубка Германии и Лиги Европы против «Кайзерслаутерна» и «Аталанты».

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