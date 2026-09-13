Иноагент Илья Хржановский получил "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля

51-летний режиссер, иноагент Илья Хржановский, получил награду "Серебряный лев" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.
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