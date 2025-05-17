Опять пандемия? Специалист прокомментировал, чем грозит новая вспышка коронавируса России

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью изданию «Звезда» рассказал, что вспышка коронавируса, зарегистрированная в Юго-Восточной Азии, вполне может достигнуть России, сообщает PRIMPRESS.
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