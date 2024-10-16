Сенатор Муратов наградил курганского гимназиста и отметил недостатки ЕГЭ. Фото

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов рассказал о значимости творческих конкурсов для развития молодежи и выразил мнение о недостатках ЕГЭ в ходе награждения ученика 30-й гимназии города Кургана Глеба Фадеева за победу в конкурсе «Портрет твоего края», инициированном СФ, передает сенатор в своем telegram-канале.