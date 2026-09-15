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Царьград

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Когда можно дать ребёнку антибиотик? Педиатр Бутрий: Правило 3-х дней работает не всегда

Когда можно дать ребёнку антибиотик? Педиатр Бутрий: Правило 3-х дней работает не всегда

"Доктор, это у нас ещё вирусное, или уже бактериальное?!" - этот вопрос педиатр Сергей Бутрий слышит по десять раз в день в сезон гриппа и ОРВИ.

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