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Царьград

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Беспилотная опасность введена в 13 муниципалитетах Кубани

Беспилотная опасность введена в 13 муниципалитетах Кубани

Беспилотная опасность введена на территории 13 муниципальных образований Краснодарского края. Соответствующее оповещение РСЧС появилось 18 сентября в 14:23.

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