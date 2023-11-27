Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ и заявили о "контрмерах"

К примеру, в случае принятия документа банки снизят проценты по вкладам, а по кредитам - повысят Российские банки выступили против законопроекта об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг, который разрабатывается по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет РБК.