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Медведев впервые за полтора года проиграл в первом матче турнира на харде

Первая ракетка мира Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале проиграл в первом матче – он уступил Нику Кириосу (7:6, 4:6, 2:6) во втором круге.

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