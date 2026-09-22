Пятый беспилотный трамвай приступил к испытаниям в Москве

Испытания еще одного беспилотного трамвая «Львенок-Москва» начались в столице — он стал пятым. На маршруте № 10 Краснопресненской трамвайной сети вагон движется беспилотно, а на других маршрутах водитель управляет им, пока система изучает местность и собирает данные.