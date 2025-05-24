ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на транзит природного горючего газа

Из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) исключены избыточные барьеры для предпринимателей, а также уточнена процедура соответствия газа, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий, сообщает 23 мая пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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