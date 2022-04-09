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Сама подливала воды на купальник: как прошла скандальная фотосессия Медведевой – видео

Сама подливала воды на купальник: как прошла скандальная фотосессия Медведевой – видео

Фигуристка предстала в совершенно новом образе.Фигуристка предстала в совершенно новом образе.Публика до сих пор широко обсуждает снимки Евгении Медведевой для журнала MAXIM.

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