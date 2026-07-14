🚎 В Севастополе с 19:00 возобновляется движение ряда троллейбусов Троллейбусы № 7, 9, 10, 12, 14, 17 будут ходить с увеличенным интервалом, сообщили в правительстве города.
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🚎 В Севастополе с 19:00 возобновляется движение ряда троллейбусов Троллейбусы № 7, 9, 10, 12, 14, 17 будут ходить с увеличенным интервалом, сообщили в правительстве города.