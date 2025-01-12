Отказ от мяса, молочных продуктов и яиц не всегда приводит к улучшению состава кишечного микробиома. К такому выводу пришли специалисты из Королевского колледжа Лондона после проведенных исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Nature Microbiology.
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