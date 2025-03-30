Российская военная доктрина носит оборонительный характер — мы можем нанести лишь ответный ядерный удар Ирина Мишина На фото (слева направо): премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис президент Франции Эммануэль Макрон и президент Кипра Никос Христодулидис после саммита «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину.
Генерал Ивашов: Лондон или Париж превратить в руины нетрудно. Только дальше что? Ответку ждать?
Комментарии
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VV949
Благодарность и уважение вашим сыновьям. Ну а по генерал-полковнику похоже лучше заранее веревочку намылить?
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4 час.
Валерий Фоменков
Кто там претендует на роль миротворцев? Пидарок Макрон? Он со своей половой ориентацией никак не может разобраться. Вроде пидор, но сам не знает, муж он или жена. И это чудо лезет в большую политику!
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2 час.
Валера Полуянов
Значит так надо дать, чтоб об ответке даже и думать забыли. У нас все для этого есть, и сарматы и посейдоны и орешники и самолеты и много чего еще. Чего у них нет. И что это все мы просто хранить будем?
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2 час.
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