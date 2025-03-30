Генерал Ивашов: Лондон или Париж превратить в руины нетрудно. Только дальше что? Ответку ждать?

Кто там претендует на роль миротворцев? Пидарок Макрон? Он со своей половой ориентацией никак не может разобраться. Вроде пидор, но сам не знает, муж он или жена. И это чудо лезет в большую политику!

Валера Полуянов

Значит так надо дать, чтоб об ответке даже и думать забыли. У нас все для этого есть, и сарматы и посейдоны и орешники и самолеты и много чего еще. Чего у них нет. И что это все мы просто хранить будем?