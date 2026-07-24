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Царьград

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"Кремль получил от Зеленского главный медийный козырь": Инсайдер указал, как Россия использует провал Драпатого

"Кремль получил от Зеленского главный медийный козырь": Инсайдер указал, как Россия использует провал Драпатого

Если 12 лет назад на Украине к власти приходили через людей с кастрюлями на голове, то теперь назначения диктуют граждане с картонками.

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