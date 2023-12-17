Во Франции задержан кибертеррорист, который оскорбил мэра Парижа

В Париже задержан кибертеррорист, который осуществлял травлю мэра города Анн Идальго в интернете. По данным еженедельника «Journal du Dimanche», молодой человек, которому уже грозят тюремным заключением и штрафом до 30 тысяч евро, с июня по сентябрь высказывался против мэра в социальной сети X (бывшая Twitter).