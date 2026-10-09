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Царьград

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Суд в Сочи приговорил местного жителя за порчу сирен на 67 тыс. рублей

Суд в Сочи приговорил местного жителя за порчу сирен на 67 тыс. рублей

Житель Сочи, Андрес Голдман, получил 1,5 года условно за заливку пеной системы оповещения, вызвавшую ущерб на 67,4 тыс.

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