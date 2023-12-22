Avia.pro - Новости В Ростовской Области Отказывают в Заселении нашим ребятам Z Согласно последним сообщениям, в Ростовской области произошли инциденты, связанные с отказом в заселении ребятам Z Российской Федерации в двух различных отелях.
По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства
Комментарии
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Т
Тамара
Никогда не поверю в такое "оправдание" какого-то небольшого отельчика где-то на трассах. Даже на трассе через Ростов. Просто это конкретные тварюги (хозяева так сказать отелей). Я работала много лет в серьёзном санатории ЮГА. Если бы вы знали, какие засранцы, неряхи и даже беспардонные родители с совершенно невоспитанными детками приезжали (причём регулярно) к нам. Горничные много рассказывали.
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6 час.
Н
Наталья
Весь юг россии нужно прошерстить!!! Там таких полно, куркули зажравшиеся в теплых местах,,,еще и хохлы окопались.. и губернаторов в том числе!!!
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6 час.
Виктор Хованов
Лишать лицензии и вплоть до конфискаций. Всё равно на честные деньги гостиницу не построить. И вообще, как хватает совести брать деньги за постой (тем более суточный) с бойцов СВО?
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5 час.
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