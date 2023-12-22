По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства

Т

Тамара

Никогда не поверю в такое "оправдание" какого-то небольшого отельчика где-то на трассах. Даже на трассе через Ростов. Просто это конкретные тварюги (хозяева так сказать отелей). Я работала много лет в серьёзном санатории ЮГА. Если бы вы знали, какие засранцы, неряхи и даже беспардонные родители с совершенно невоспитанными детками приезжали (причём регулярно) к нам. Горничные много рассказывали.