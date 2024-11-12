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25 забавных снимков о том, что в аэропорту царит своя особая атмосфера

25 забавных снимков о том, что в аэропорту царит своя особая атмосфера

Аэропорт — не просто комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, а пункт драматических расставаний и долгожданных встреч, место исполнения мечты о полете в небо, где мы можем получить весь спектр эмоций еще до поездки.

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