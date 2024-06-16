Мужчина убрал живот при помощи секретного завтрака

Фитнес-блогер поделился своими советами питания и физической нагрузки. Марк Сиссон, 70-летний фитнес-блогер, делится своими советами о том, как поддерживать рельеф и не набирать лишний вес, особенно в зоне живота.
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