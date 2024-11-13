Российские Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Украинских боевиков и бронетехнику уничтожили ракетными ударами вертолеты Ка-52М российских вооруженных сил в приграничных районах Курской области, авианаводчик подтвердил уничтожение целей, 13 ноября сообщили в Минобороны России.
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