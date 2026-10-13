Кинолог Голубев предупредил об опасности оставлять собаку у магазина

Собака на привязи без хозяина может запаниковать, убежать или стать жертвой кражи. Об этих рисках рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает RT .
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