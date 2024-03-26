У озвучившей «Алладина» актрисы Игумновой украли украшения на 9 млн рублей

Официальный голос принцессы Жасмин из мультфильма об Алладина Евгений Игумнова стала жертвой кражи. Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники пробрались в дома актрисы и вынесли украшения и денежные средства на 9 миллионов рублей.