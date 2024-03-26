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У озвучившей «Алладина» актрисы Игумновой украли украшения на 9 млн рублей

У озвучившей «Алладина» актрисы Игумновой украли украшения на 9 млн рублей

Официальный голос принцессы Жасмин из мультфильма об Алладина Евгений Игумнова стала жертвой кражи. Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники пробрались в дома актрисы и вынесли украшения и денежные средства на 9 миллионов рублей.

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Комментарии
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валерия
Видно Алладин поделился с ней волшебной лампой. Иначе где взять нормальному человеку 9 млн рублей?
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19 час.

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