У озвучившей «Алладина» актрисы Игумновой украли украшения на 9 млн рублей

Официальный голос принцессы Жасмин из мультфильма об Алладина Евгений Игумнова стала жертвой кражи. Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники пробрались в дома актрисы и вынесли украшения и денежные средства на 9 миллионов рублей.
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