Москва и Вашингтон в ближайшее время объявят о некоторых совместных инициативах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
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