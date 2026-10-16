Москва и Вашингтон в ближайшее время объявят о некоторых совместных инициативах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.