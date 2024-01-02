ТАСС/Валерий Шарифулин С 7 января иностранцы и лица без гражданства должны будут уведомлять правоохранительные органы о начале трудовой деятельности.
МВД с 7 января обязало иностранцев уведомлять о начале работы
Комментарии
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Русский Империалист
Сомневаюсь, что даже после этого чёрная плесень исчезнет из такси, ЖКХ, медицины и всех остальных видах работ, как это сделано в Калининградской области, т.к в МО и Москве и десятках других ФО до сих нет никаких ограничений на работу чёрной плесени, отсюда и лютый беспредел в отношении коренных россиян. 🇷🇺😡
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