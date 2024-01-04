Тюменцы получили госнаграды от Путина

Двое тюменских общественников получили благодарности от президента РФ Владимира Путина. Соответствующая информация представлена в документе, размещенном на официальном портале для публикации нормативно-правовых актов.
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