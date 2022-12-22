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Аргентинские тату-салоны не справляются с заказами на татуировки с Месси

Аргентинские тату-салоны не справляются с заказами на татуировки с Месси

Популярностью пользуется фраза Лео: «На что уставился, болван?» После победы Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре, тату-салоны столицы страны Буэнос-Айреса буквально завалены заказами на татуировки с изображением Лионеля Месси.

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