Аргентинские тату-салоны не справляются с заказами на татуировки с Месси

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Популярностью пользуется фраза Лео: «На что уставился, болван?» После победы Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре, тату-салоны столицы страны Буэнос-Айреса буквально завалены заказами на татуировки с изображением Лионеля Месси.