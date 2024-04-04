На Кубани сейчас 80 тысяч мигрантов: о чем совещались губернатор и начальник регионального УФСБ

Эти и другие вопросы обсуждали на совместном координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, которое провели губернатор Кубани Вениамин Кондратьеви начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.