На Кубани сейчас 80 тысяч мигрантов: о чем совещались губернатор и начальник регионального УФСБ

Эти и другие вопросы обсуждали на совместном координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, которое провели губернатор Кубани Вениамин Кондратьеви начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.
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