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  • Алекс Сэм
    Да не клоун уже прочухал, что он не жилец ( у него даже охрана, она же расстрельная команда из британцев) и поэтому б...Про Вовочку. Не а...
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    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Уныние и отчаяние...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Шесть стран НАТО ...

«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами переходной администрации СШа пишет о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по вопросам российско-украинского конфликта.

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