Интересная жизнь с Vera Star Очередная выходка мигранта заставила онеметь от удивления без преувеличения всех россиян.
"Вы все нелюди, лицемеры и глупцы": Выходец из Азербайджана оскорбил русских и предложил лишить их Москвы
Комментарии
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igor laptev
в питере сволочь
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4 час.
igor laptev
достаточно провести закон запрещающий нанимать на работу мигрантов с паспортом без подтверждения что орган выдавший паспорт прошёл государственную проверку на коррупцию. и пусть ждут когда дойдёт очередь до каждого райотдела. мигом съебутся все
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4 час.
Лариса Шемисова
А зачем, нужно дать срок отработать его отправить, например на заводе пластмасс в горячем цехе, там как раз у нас набирают таких сидельцев, там не нужны особые навыки. а работы типа "бери больше -кидай дальше", отработает, тогда домой.
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1 час.
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