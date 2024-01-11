"Вы все нелюди, лицемеры и глупцы": Выходец из Азербайджана оскорбил русских и предложил лишить их Москвы

достаточно провести закон запрещающий нанимать на работу мигрантов с паспортом без подтверждения что орган выдавший паспорт прошёл государственную проверку на коррупцию. и пусть ждут когда дойдёт очередь до каждого райотдела. мигом съебутся все

Лариса Шемисова

А зачем, нужно дать срок отработать его отправить, например на заводе пластмасс в горячем цехе, там как раз у нас набирают таких сидельцев, там не нужны особые навыки. а работы типа "бери больше -кидай дальше", отработает, тогда домой.