Всероссийский фестиваль народного творчества проходит в Сасове

В Сасове Рязанской области проходит XХVII Всероссийский фестиваль народного творчества. На одной площадке можно за несколько часов пронестись сквозь столетия и попробовать себя в традиционных ремёслах, а если настроение лиричное то и исполнить песни вместе с артистами.
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