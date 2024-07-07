Всероссийский фестиваль народного творчества проходит в Сасове

В Сасове Рязанской области проходит XХVII Всероссийский фестиваль народного творчества. На одной площадке можно за несколько часов пронестись сквозь столетия и попробовать себя в традиционных ремёслах, а если настроение лиричное то и исполнить песни вместе с артистами.