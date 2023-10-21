Служба безопасности Израиля: четыре больницы в Газе отказываются эвакуироваться

Представитель израильской службы безопасности сообщил, что несколько больниц в северной части сектора Газа до сих пор не эвакуированы, несмотря на призыв армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передвигаться на юг.
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