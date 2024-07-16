В Германии выступили против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Урсула фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы Европейской комиссии (ЕК) из-за бойкота венгерского председательства в Евросоюзе.
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