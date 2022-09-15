Физическим лицам предоставлена дополнительная возможность удаленной регистрации в личном кабинете плательщика на портале МНС.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по г.Бобруйску сообщает, что МНС реализована возможность удаленной регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации через мобильных операторов А1 и МТС.
Инспекция Министерства по налогам и сборам по г.Бобруйску сообщает, что МНС реализована возможность удаленной регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации через мобильных операторов А1 и МТС.
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