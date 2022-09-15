Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...
  • Юрий Стенякин
    Батюшка хорош - жиденькая бороденка зато момон .......В Бобруйском райо...

Физическим лицам предоставлена дополнительная возможность удаленной регистрации в личном кабинете плательщика на портале МНС.

Физическим лицам предоставлена дополнительная возможность удаленной регистрации в личном кабинете плательщика на портале МНС.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по г.Бобруйску сообщает, что МНС реализована возможность удаленной регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации через мобильных операторов А1 и МТС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх