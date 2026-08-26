Володин: Курилы — неотъемлемая часть России

Курилы — неотъемлемая часть России, а все иные заявления – посягательство на территориальную целостность нашей страны, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на «Россия 24».
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