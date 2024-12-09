Бастрыкин: арестовано имущество на 2,1 миллиарда рублей по делу экс-подполковника МВД Сатюкова

Сами фигуранты дела о криптовалютных взятках числятся в международном розыске.Глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин рассказал об аресте недвижимости и имущества на общую сумму в 2,1 миллиарда рублей по делу бывшего начальника отделения управления "К" МВД России Георгия Сатюкова.