ЛДПР разработала законопроект о зарплате младшего и среднего медперсонала

Заработная плата медиков будет составлять не меньше 2,5 или 4 МРОТ Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.