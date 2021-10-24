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Доля продаж электромобилей на европейском рынке достигла почти 20%: Новости ➕1, 24.10.2021

Доля продаж электромобилей на европейском рынке достигла почти 20%: Новости ➕1, 24.10.2021

Каждый пятый автомобиль, проданный в Европейском союзе в третьем квартале, был оснащен электрической силовой установкой.

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