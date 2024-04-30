Андрей Губин: звезда 90-х, тайны исчезновения и шансы на возвращение Елена Галицкая30 апреля 2024 года исполнилось 50 лет знаменитому певцу Андрею Губину, чьи хиты взрывали теле- и радиоэфиры начала 90-х годов.